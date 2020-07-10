金與正 ： 朝美領導人會談很難在年內舉行

資料照片 ： 韓國總統文在寅 (右) 2月11日陪同金與正 (中) 與金永南 (左) 在首爾觀看朝鮮樂團演出

朝鮮勞動黨第一副部長金與正發表談話稱，她個人認為朝美領導人會談恐難在年內舉行，對美方來說需要舉行會談，但對朝方來說，會談毫無實際利益，沒有好處。

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韓聯社報道，金與正稱，朝方的立場並不是決不實現無核化，而是現階段不能實現。她強調，為實現半島無核化，我方採取行動的同時，對方也要有相應的變化，即拿出不可逆轉的重大舉措。

美國國務院常務副國務卿兼對朝特別代表比根7日開啟為期三天的訪韓之旅，金正恩此次沒有向美國發出任何信息。最近，朝鮮外務省第一副相崔善姬、外務省負責美國事務的局長權正根相繼發表談話稱，沒有必要與美國坐下來面對面對話，重申拒絕與美對話。

8日，韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳在首爾外交部大樓同比根會面後表示，比根重申持靈活的態度爭取在重啟朝美對話時達成雙方都能滿意的協議。