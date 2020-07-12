澳洲向在澳港人提供5年簽證細節出爐 未來可獲永居

澳大利亞移民部代理部長塔奇(Alan Tudge)7月12日在接受澳大利亞廣播公司（ABC）“內部人士”節目（Insiders）採訪時，就澳政府近日宣布的向近萬名在澳港人提供5年簽證延期計畫 細節進行了介紹。目前在澳大利亞境內的香港留學生、畢業後臨時簽證和臨時工作簽證的持有者將得到為期五年的臨時庇護，並在未來獲得永久居留簽證。

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澳總理莫里森政府認為，自北京於6月30日施行香港國安法後，當地的民主活動人士和支持者面臨著更大的受迫害威脅。塔奇稱，“這意味着香港護照持有者或在尋求前往其他的地方，因此我們向他們提供了額外的簽證計畫”。據ABC報導，具體來看，當前和未來的香港在澳留學生將在學習結束後獲得五年的畢業後臨時簽證，此後將有資格獲得永久居留權。選擇在澳洲偏遠地區的大學就讀的香港留學生可在三年後獲得永居。此外，澳大利亞境內持臨時工作簽證和畢業後臨時簽證的香港公民獲得的五年臨時簽證已從昨天生效，他們亦將在五年後獲得永居權。

這意味着當前簽證狀態不符合上述條件的居澳港人，可以通過在境內申請學生簽證來獲得這一特殊簽證。對於目前在香港而考慮來澳的香港市民而言，未來的留學生亦將受惠，但臨時工作簽證持有者需要滿足額外的附加條件。附加條件包括申請者的職業符合澳洲緊缺職業清單和職業評估的要求，或滿足全球人才臨時簽證計畫的要求——這種僱主擔保類簽證要求申請者的僱主必須支付153600澳元的年薪。此外，堪培拉還將利用這一特殊簽證安排吸引來自香港的精英人才和商業投資，獲得此類簽證的香港公民將獲得優先待遇。

此外，澳大利亞將為此重新開放位於香港的簽證中心，並專設一位負責招攬全球人才的工作專員。而在商業方面，澳大利亞將推出新的激勵措施旨在吸引位於香港的出口型企業遷移至該國。除了經濟方面的激勵措施以外，這些企業在香港的所有關鍵職員將有資格獲得永久居留簽證。周日的受訪過程中塔奇指出，希望得到相關簽證的港人仍需通過申請程序，並通過“品格測試”和“國安測試”等。

塔奇稱，“所以（有關簽證）並不是自動的，但毫無疑問這是對獲得永居權來說更為容易的道路。當然，在你獲得了永居權後，還有取得國籍的道路”。他亦直言，“若對申請者存在嚴重的安全或品格顧慮其將被遣返回香港”。他還介紹稱，目前約有137名港人已在澳洲尋求庇護。他表示，“如果人們確實遭到了迫害並能給予證明，他們都可以申請人道援助的簽證之一”。

ABC報導指，莫里森政府的這一舉措是澳洲在1989年6月4日的天安門屠殺之後再度向其境內的部分中國公民發放臨時庇護簽證。對此，西澳大學政治系副教授、中國問題專家陳傑博士指出，此次推出的臨時庇護簽證從規模到政治含義都“遠不如”澳方六四事件後為中國公民採取的庇護舉措。天安門屠殺近兩周後，時任澳大利亞總理鮑勃·霍克（Bob Hawke）發表聲明，給予境內約1.6萬名持有臨時簽證的中國公民12個月的臨時庇護簽證，使他們擁有工作權並享受經濟方面的援助。當時，符合條件的人包括7200名逾期居留者以及近9000在澳留學的中國公民，但最終約4.2萬名中國公民通過這一人道主義簽證獲得在澳永久居留簽證。

據悉，霍克當年的宣布未經其內閣的同意，導致多個聯邦部門的反對。與31年前霍克的做法相比，莫里森與內閣協商後所作的宣布顯然更為謹慎。陳傑談到，“（堪培拉）接納了不少六四後抵達的中國公民，而且簽證屬於人道庇護、難民類，而這一次只針對部分簽證類別，而且人數也遠不及當年。”他談到，“（六四）是非常慘烈的、發生在中國首都的鎮壓場面，而香港畢竟沒有發生第二次天安門大屠殺。”他續指，這次回應較弱的原因還包括，與31年前相比中國貿易對澳洲的重要性大幅上升。