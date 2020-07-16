瑞銀：億萬富翁在股市大賺一筆正尋撤離 股市將走軟

全球最大的資產管理公司瑞銀，7月16日表示，該公司的億萬富翁客戶在股市暴跌時，貸款進入，然後在反彈中大賺一筆，目前正尋求撤出股市，轉入其他領域，預計股市可能走低。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社消息，瑞銀的“全球家族辦公室負責人”表示，今年3月全球股市崩跌之際，瑞銀最富裕的客戶，以貸款向崩潰的股市投入數十億。他們現在尋求將這些資金撤出股市，將獲利投資於低流動性的私募資產。

瑞銀7月16日公布對120個家族辦公室(family offices)的調查顯示，在上述策略下，富豪家族辦公室在5月的投資表現強於“對衝基金”和“整體市場”，並超出基準指標。

瑞銀家族辦公室管理着全球最富裕家族的金融事務，這些家族的平均財富為16億美元。

瑞銀財富管理專家斯塔德勒（Josef Stadler）在採訪中表示，今年3月中旬至4月中旬，主要的家族辦公室進行了創紀錄的貸款，然後進入市場。“例如，他們購買美國的股票，但不是5,000萬美元的量級，而是超10億美元。他們從中獲得豐厚的利益。”

瑞銀表示，其私人家族辦公室服務的最富有客戶，現在尋求投資於“住宅地產”和“私募股權”，或進行“公司”及“戰略”交易。瑞銀被稱為“億萬富翁的堡壘銀行”，囊括全球半數這類最富有客戶。

斯塔德勒Stadler還表示，這一趨勢基本上在亞洲出現，並預期將在2020年第四季或2021年頭幾個月加速。其結果就是，他預計股市將在今年餘下時間內“走軟”。

在被問及香港局勢是否已經影響到投資決定時，斯塔德勒Stadler稱，瑞銀沒有看到家族辦公室的資金從香港流向其他地區。

他說，他們在多年前，就對希望在哪個地方投資作好了安排。這類客戶傾向於把資金分散到多個地區，並根據長期策略做出決定。