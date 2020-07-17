英國外交部發表人權與民主報告 指中國人權狀況持續惡化

英國外交部7月16日發表了“人權與民主：2019外交和聯邦事務部報告”。報告稱，自2018年以來中國的人權狀況持續顯著惡化， 中方繼續限制宗教信仰、少數民族、媒體和更廣泛的言論自由。

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英方的這一最新報告涉華內容共11段話，一千多字。報告稱，根據可信的估計，超過一百萬名維吾爾族與其他少數族裔群體被“超越法律之外地”拘留在再教育營等設施。香港電台介紹報告內容稱，有英國外交人員前往新疆視察時，見到證據有清真寺被清拆及永久關閉，以及有伊斯蘭建築特式的部分被移除。報告還指出，在2019年期間中國的言論自由狀況並未得到改善，中國是全球最大的記者關押國。其並引用“無國界記者”組織去年的新聞自由排名，在180個國家中，中國排在177位，至少60名記者被監禁，是全球最多。報告又提到，去年是六四事件30周年、以及“709大抓捕”4周年，多名民運人士與維權律師仍被拘留或受壓。

報告稱，英國外交官與中國的人權捍衛者保持定期聯繫，並繼續嘗試參加當局對他們的審判，但被拒絕進入並遭到騷擾。英國外交部指，我們通過項目工作致力於在中國促進人權，並定期向中國官方提出人權問題；中國當局繼續中止英中人權對話（上一次於2017年舉行）。

報告還稱，中國當局經常出於政治動機繼續任意拘留中國人和外國人。關於被視為“政治敏感”案件的酷刑（包括拘留中的死亡），缺乏正當程序或法律顧問的案件報道仍然廣泛。曾在英國駐香港總領事館工作的鄭文傑在出差到中國大陸時被拘留並遭受了折磨，構成了酷刑。報告指，儘管實際數字仍然是國家機密，但據估計，中國每年繼續處決的人數超過世界其他國家的總和。

另在涉及香港的部分，報告對港警就廣泛抗議活動的回應表示關注，公開呼籲以強勁的手法獨立調查在香港發生的事件。報告提到，當地警方在處理抗議活動時，經常使用催淚氣體、橡膠子彈，有時會用實彈。另外，少數頑固的抗議者使用暴力，包括向警方投擲物件和汽油彈，以及破壞財產。報告稱，英國支持和平及合法抗議的權利。英國外交大臣拉布表明，香港警方對示威活動地回應需要適當，他亦一直堅持，抗議者的暴力行為是不能被接受的。