加外長承諾就同方威視安全設備採購計畫進行審查

加拿大媒體《全國郵報》(National Post) 近日報道，加國政府已與中國著名的安檢設備和安檢系統供應商同方威視（Nuctech）達成了一項估計為680萬加元的合同，為加拿大在全球的170個大使館、領事館和高級專員公署提供包括安檢X光機和軟件等保安設備。對此，加拿大外長商鵬飛（ Francois-Phillipe Champagne）在最新回復給環球新聞（Global News）的聲明中承諾，會對與安全性有關的任何可能問題進行審查，並將採取一切適當的行動以確保加拿大在世界各地外交使團的安全。

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加拿大聯邦政府7月16日在合同競標網站貼出公告，證實渥太華在15日授予同方威視價值不明的合同，授權同方威視為加國在全球170間使領館和高級專員公署等提供保安設備。通過查詢該網站可以發現，加拿大聯邦政府共與同方威視達成過10餘項競標合同。據同方威視的官網介紹指，公司成立於1997年，源於清華大學。同方威視致力於自主創新，緊貼客戶需求，為全球170個國家和地區的客戶提供案件領域先進的創新技術、品質卓越的產品以及綜合的安檢堅決方案和服務。

環球新聞的報道指，自2017年以來同方威視從加拿大政府獲得了包括4個與邊境和海關倉庫有關的協議，價值約在650萬加元，以向加拿大邊境服務局 (CBSA)提供檢測儀和實驗室用具。一些安全專家則對同方威視在涉及安全的敏感領域地全球性擴張表示憂慮。該報道還提到《紐約時報》2010年報導指，同方威視涉嫌在西南非納米比亞行賄的案件。紐時的報導提及，中國前國家主席胡錦濤的兒子胡海峰曾任該公司董事長。

對於媒體質詢，商鵬飛通過聲明回應稱，“我們目前正在審查與同方威視合作，以提供一些我們駐外使團安全檢查設備的報價”。他續稱， “全球事務部目前尚未從同方威視購買任何設備。”商鵬飛說，“此外，我今天指示外交部官員審查我們在安全設備方面的採購做法，並繼續審查我們在全球範圍內外交使團的安全性。”加拿大邊境服務局和同方威視尚未對環球新聞的置評請求加以回應。