東京奧運會組織委員會17日決定了因新冠疫情擴大而延期至明年夏季的東京奧運的日程。

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國際奧委會第136次全會於17日舉行，受疫情影響，很多委員無法到現場參會，因此這次國際奧委會全會有史以來首次在線上舉行。東京奧組委在向全會所做的報告中公布了明年奧運會的賽程和場館安排，按照目前的計畫，東京奧運會將於2021年7月23日開幕，8月8日閉幕，將進行33種競技和339個項目的比賽。場館和賽程都與推遲前基本相同。

國際奧委會（IOC）主席巴赫17日在國際奧委會全會上指出：延期的奧運會將以與通常不同的方式運營，明年夏天的事情，是誰都不知道的。

國際奧林匹克委員會和東京奧運會組織委員會都在討論東京奧運會以較簡單的形式舉行的問題，而怎樣應對冠狀病毒，前景不明。

在全會之後的記者會上，巴赫指出：“減少觀眾也是應該討論的預備方案之一”，而對縮小開閉幕式的規模則持謹慎姿態，而且他在15日的國際奧林匹克委員會執委會後表示：“不希望以無觀眾形式舉辦”，在17日的記者會上，巴赫就是否減少觀眾人數指出：這將受到明年各國出入境限制和隔離措施等新冠政策的影響。

而關於自己明年任期已到一事，巴赫在7月17日，在國際奧委會第136次全會上，宣布競選連任國際奧委會主席。

66歲的巴赫會長在1976年的蒙特利爾奧林匹克作為西德代表，在擊劍花劍團體賽中獲金牌。2013年首次就任，任期8年，如果連任，任期將為4年。