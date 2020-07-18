被指參與販運芬太尼 美國制裁4名在華人士和1家公司

美國財政部7月17日發布公告宣布，對4名在華人士和1家公司實施制裁，原因是他們涉嫌參與向美國等地販運芬太尼（Fentanyl）。

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依照公告顯示，受到制裁的四人分別是紀松岩（Songyan Ji，音譯）、張龍寶（Longbao Zhang，音譯）、程桂鳳（Guifeng Cheng，音譯）以及鄭廣福（Guangfu Zheng），與他們一同受到制裁的公司名為“全球聯合生物科技公司”（Global United Biotechnology Inc.)。

美國財政部稱，該公司是由鄭富景（Fujing Zheng，音譯）經營的鄭氏販毒組織（Zheng Drug Trafficking Organization，DTO）所有和運營。美財政部副部長穆茲尼奇（Justin G. Muzinich）強調稱，“芬太尼和其他毒品已在美國全境的社會中造成巨大破壞”。

美國財政部此前已在2019年8月根據《外國毒梟認定法》（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act），認定鄭富景和鄭氏販毒組織是重要的外國毒品走私犯。此次受到制裁的5個實體則被指涉嫌協助為鄭氏販毒組織購買芬太尼和其它藥物。公告稱，鄭氏販毒組織使用比特幣等數碼貨幣對販毒收益進行洗錢，並將收益轉入和轉出中國大陸和香港的銀行賬戶。

美財政部稱，受鄭富景操控的全球聯合生物技術公司是鄭氏販毒組織的一個虛擬店面。他及團夥被指向全美37個州和全球25個國家販運芬太尼等毒品，其本人被指現在身在中國。鄭富景和鄭廣華（Guanghua Zheng，音譯）也因此在2018年8月遭到了俄亥俄州克利夫蘭聯邦法院的43項罪名起訴。

作為美方制裁的後果，所有與受制裁實體有關的在美資產和利益都將受到凍結和舉報。近年來，美國總統特朗普曾多次與中方領導人交涉，希望中方提升對向美販賣芬太尼這一毒品的打擊。此前，根據美國禁毒署(Drug Enforcement Administration)的數據，2016和2017財年，在美國執法部門從國際郵件服務中查獲的芬太尼中，來自中國的佔97%。

去年8月，特朗普曾在推特上指責中國國家主席習近平沒有信守對芬太尼採取強硬態度的承諾。時任中國外交部發言人耿爽則於隨後回應指，“美國芬太尼泛濫危機根源不在中方。美方應尊重事實，停止歸咎於人。”“美方應尊重事實，停止歸咎於人，客觀看待中方所做大量工作，同時加強國內監管力度，切實採取行動，真正有效打擊芬太尼類物質的制販和走私。”耿爽說。