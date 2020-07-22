特朗普：疫情走高自己確有責任 但中國本可阻止這一切發生

美國總統特朗普在白宮記者會上承認自己對美國疫情走高負有責任，但立即指出，中國本應該阻止病毒的擴散。他提醒美國人，疫情好轉之前，肯定還會繼續惡化，並呼籲人們在不能保持安全距離的情況下，佩戴口罩，同時呼籲把戴口罩視為愛國主義的體現。

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美國進入新冠單日新增感染人數過6萬的第8天，截至巴黎時間7月22日早8點，美國累計感染人數已經超過397萬人，深陷新冠疫情沒有起色。總統特朗普承認南部，西部，尤其是佛羅里達州衛生情況“很複雜”，稱“最近幾個星期以來，在此觀察到了令人擔憂的疫情增勢”，而這一地區恰恰由特朗普最近需要團結，達成競選共識的盟友所掌控。

特朗普今天在白宮拿出了自己的口罩，稱任何能夠潛在幫助抗擊疫情的事情，他都會做，呼籲人們把戴口罩視作一種愛國主義的體現。事實上，特朗普第一次戴着口罩出現在公共場合，是在7月11日。前天，他再次強調不會再全國範圍強制要求人們戴口罩，因為“想要給人們一定程度的自由，而且並不是說如果所有人都戴口罩，病毒就會消失”。他表示：“很不幸的是，疫情在好轉之前，肯定還會繼續惡化，這令人感到不適，但實時就是這樣”。特朗普呼籲“無法保持安全距離的情況下，人人都戴口罩”，但也提出，美國是新冠死亡率較小的國家之一，而且最近美國加大了病毒檢測力度，每天進行的檢測量介於70萬到80萬之間，這個數字很顯然大大超出了3月底每天的平均檢測量，當時的日均檢測量僅有10萬左右。

在當天的記者會上，特朗普被問到，之前他信誓旦旦承諾病毒會消失，現在又說疫情好轉之前仍舊會惡化，如果更多人死於惡化的疫情，他是否對此負責。對於這個問題，特朗普承認和各個州一道，他的確負有責任，“事到如今這是一個恥辱，中國本能夠阻擋病毒的擴散”。