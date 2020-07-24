美軍兩架戰機在敘利亞領空襲擾伊朗客機

一架伊朗客機在敘利亞上空遭遇美軍兩架戰機的襲擾。

半島電視台駐貝魯特記者報道，一架伊朗客機在敘利亞上空遭遇美軍兩架戰機的襲擾，隨後降落在貝魯特機場。這架客機飛行員表示，兩架美國戰機在敘利亞領空非常靠近這架伊朗客機。伊朗外交部要求華盛頓為此事件後果負責。伊朗向國際民用航空組織（ICAO）遞交了抗議信。

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伊朗電視台駐貝魯特記者報道，這架屬於伊朗航空馬漢公司的客機在敘利亞領空飛行時遭遇美軍戰機襲擾，造成乘客受傷，隨後降落至貝魯特機場。

伊朗其他媒體援引飛行員的話說，兩架戰機飛行員的通話顯示，對伊朗客機襲擾的是美國戰機。路透社援引伊朗客機飛行員說法稱，兩架美國戰機逼近伊朗客機。伊朗電視台報道說，有4名乘客受傷。從電視畫面上可以看到一名乘客頭部受傷後流血。

伊朗外交部表示，德黑蘭要求華盛頓對在敘利亞領空發生的襲擾伊朗客機事件後果負責，並表示，伊朗已將此事告知聯合國秘書長古特雷斯。伊朗外交部並表示，其正在對伊朗客機遭遇事件展開研究，並將在政治和法律層面採取必要措施。

聯盟飛機

伊朗半島電視台駐德黑蘭辦事處負責人阿卜杜勒·卡迪爾·法耶茲（Abdul Qadir Fayez）表示，襲擾伊朗客機的是美國戰機，而非以色列戰機，這與敘利亞通訊社報道內容相符，後者援引消息人士說法報道稱，華盛頓領導的國際聯盟戰機在敘利亞領空襲擾了伊朗客機。

半島電視台駐德黑蘭辦事處負責人還表示，伊朗常駐聯合國代表拉萬希（Majid Takht-Ravanchi）致電聯合國秘書長，告知其有關伊朗客機在敘利亞領空遭遇的嚴重事件。

阿卜杜勒·卡迪爾·法耶茲還表示，這架伊朗客機按照同樣航空路線途徑敘利亞領空從貝魯特機場重返伊朗。