巴西總統宣布新冠轉陰

7月7日被診斷感染新冠病毒的兩周之後，巴西總統博索納羅今天宣布自己已經轉陰。

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今年65歲的博索納羅7月25日星期六在他的推特上發了一張照片，照片上他穿着運動鞋，去除了口罩，坐在一個堆放着早餐飲食的桌前，面露笑容，一隻手豎起大拇指，另一隻手舉起一盒羥氯喹，推文上寫着：“RT-PCR新冠檢測：陰性。大家早上好”。

博索納羅本周三第三次檢測到新冠陽性，不知他最新一次結果陰性，是何時做的檢測。無論如何，轉陰的總統預計將回到以往的習慣：和支持者們聚眾，有時不戴口罩。

雖然羥氯喹治療新冠病毒療效還未得到廣泛的實驗室驗證，在多國存在治療爭議，但卻得到博索納羅的認可。巴西一名前任健康部長曾因反對博索納羅對羥氯喹的支持而離職。在7月7日確診感染後，博索納羅現身一段視頻，當中他拿着一枚羥氯喹藥物，說道：“我信任羥氯喹，你呢”？

目前，巴西健康部長職位空缺（已空缺兩個月），代理部長是一名軍人，沒有任何健康領域的職業經驗。截至星期五，巴西官方統計到新冠死亡人數逼近8萬6千人，累計感染人數逼近235萬人，但真實數字被認為遠多於此。法新社巴西利亞7月25日消息稱，雖然處理新冠疫情方式受到爭議，但這名“巴西的特朗普”依舊十分有可能贏得下次大選。