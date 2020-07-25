慕尼黑一公司進口中國太陽能組件 涉嫌逃稅被搜查

據慕尼黑《晚報》報道，慕尼黑一家公司及其客戶被指控至少逃稅3300萬歐元，受到海官稽查員突襲搜查。該公司從中國進口大量太陽能組件，然後作為供貨商向歐洲客戶供貨。

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在對一家慕尼黑公司及其客戶進行調查的過程中，100名海關關員周三突襲搜查了一系列公司辦公室和私人住宅。海關周五公布了這一消息。

就從中國進口的太陽能電池組件一事，慕尼黑海關調查局自2019年7月起，和慕尼黑檢察院一起，共同調查作為此類電池組件供應商的慕尼黑公司及其通過該公司從中國獲得太陽能電池組件的公司。

慕尼黑公司使用回扣付款技巧來逃避反傾銷稅和進口稅。首先，該公司及其客戶最初遵守進口太陽能電池組件的最低價格，由此省下了反傾銷和反補貼稅以及進口銷售稅。但在這之後，進口商和客戶之間進行了所謂的“回扣付款”的補償，從而使銷售價格又回到了中國市場上太陽能組件的正常銷售價格，這個價格大大低於歐盟的水平。通過這一技巧，雙方節省了原本應支付的反傾銷和反補貼稅以及進口銷售稅。現在受到搜查的兩家公司涉嫌逃稅約3300萬歐元。

歐盟反傾銷措施旨在保護歐洲經濟免受來自國外的廉價進口商品的衝擊。歐盟設定最低價格是用來防止太陽能組件在歐盟市場上以中國市場上的通常價格來銷售。海關對公司客戶發動了14起突襲搜查。他們被指控故意購買慕尼黑公司錯誤申報的商品。

這些涉嫌逃稅的太陽能組件通過鹿特丹港口從中國進口到歐洲。進口量超過700個海運集裝箱。它們已安裝在德國和法國的太陽能公園裡。