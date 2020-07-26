脫北者逃回朝鮮疑染新冠 金正恩宣布開城進入緊急狀態

7月26日星期日，朝鮮宣布停火線附近的開城進入緊急狀態，金正恩宣布開城居民進入封禁狀態。早些時候，朝中社宣布，一名從韓國回到朝鮮的人員疑似感染了新冠病毒。儘管沒有表示此人是否接受了病毒檢測，但指出，此人的醫療情況使得政府做出了將其隔離的決定，並詢問此人的接觸史。

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朝中社表示，此人3年前曾經前往韓國，今年7月19日又偷偷跨越邊界回到了朝鮮，但沒有具體說明他是如何跨越停火線的，因為朝韓停火線是全世界戒備最森嚴的停火線之一。雖然如此，朝中社卻透露，這個意外事件已經受到調查，軍方負責人將會受到嚴厲懲罰。

7月26日朝中社宣布朝鮮政府將國家緊急防疫級別調至最高應急，此後韓聯社引述韓國政府消息稱，韓國軍方是在朝鮮發布消息之後，才知道有已經逃離朝鮮的人，從韓國又偷偷越過停火線，回到朝鮮，這意味着韓國軍方的警戒防線有可能出現了漏洞。但真實情況也有可能是，此人從漢江的下游，游泳返回了朝鮮。

通過排查相關消息，韓方基本確認，本次偷偷回到朝鮮的脫北者是24歲的金某，曾經在韓國期間居住在京畿道的金浦，上個月，金某涉嫌對一名同樣逃離朝鮮，抵達韓國的女性同胞施加性暴力，被警方傳訊。

就在新冠病毒肆虐全球，造成大約64萬人死亡之際，根據官方數據，朝鮮卻是全球罕見的倖免於難的國家之一。但本次潛逃者從韓國返回朝鮮一事，在分析人士眼裡，極有可能是一個承認新冠疫情已經在朝鮮擴散開來的借口。韓國統一部一名研究人員認為，“把疫情感染的責任推給韓國，朝鮮可以找到一個公開接納韓國援助的理由”。從疫情一開始，朝鮮已經收到了俄羅斯等國家送來的數以千計的檢測盒，曾有數千人被隔離，理由是出於安全考量的謹慎行動，但這些人近期已經結束隔離，限製得以解除。