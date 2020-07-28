中國外交部宣布香港中止與英加澳引渡協定

中國外交部發言人汪文斌7月28日在例行記者會上宣布，中方決定，香港特區暫停港加、港澳、港英《移交逃犯協定》，同時決定，香港特區暫停港加、港澳、港英《刑事司法互助協定》。

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汪文斌稱，近日，加拿大、澳大利亞和英國以中國制定香港特區維護國家安全法為借口，單方面宣布暫停與香港特區簽訂的《移交逃犯協定》，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。他表示，一直以來，香港特區在中央政府的協助和授權下，根據《基本法》在《協定》框架下向加方、澳方和英方提供了積極協助，加方、澳方和英方將對港司法合作政治化的錯誤行徑，嚴重損害了香港特區同加拿大、澳大利亞、英國之間開展司法合作的基礎，偏離了司法合作維護正義和法治的宗旨。為此，中方決定，香港特區暫停港加、港澳、港英《移交逃犯協定》，同時決定，香港特區暫停港加、港澳、港英《刑事司法互助協定》。

另據香港電台報道，港府對此表示，根據中央政府指示，已向加拿大、澳洲及英國領事館發出通知，暫停履行與三國關於刑事司法協助的協定。港府稱，通過法律維護國家安全是國際慣例，三國都有維護國家安全和主權的法例，但對方卻以《港區國安法》為藉口，單方面暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，是雙重標準的政治操作，並粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法及國際關係基本準則，特區政府對此強烈反對。此外，港府還表示，縱然三項協定暫停運作，但特區具備完備的司法互助和移交逃犯合作機制，特區政府會一如既往，秉持互助互惠原則，與國際社會其他成員依法進行執法合作。

此外，當天的外交部例行記者會上，針對新西蘭政府最新宣布暫停執行與香港引渡協定的消息。汪文斌回應稱，新西蘭的舉措完全建立在對香港國安法的錯誤解讀之上。新方的做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈反對，並保留作出進一步反應的權利。

汪文斌稱，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞。中方敦促新方立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免給中新關係造成損害。