中國駐印度大使：中印有打破杯子的危險

中國駐印度大使稱，中印關係稍有不慎，有“打破杯子”的風險。此話的背景是中印邊境危機持續和印度禁上百種中國手機應用，並阻止中國企業參加印度公共項目招標。

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據路透今天7月31日發自北京的報道，中國駐印度大使孫衛東表示，中印關係發展又到了關鍵時刻，稍有不慎，就有“打破杯子”的風險。他呼籲雙方應該審慎、冷靜、理性地處理兩國關係，避免因為誤判形勢而使雙邊關係陷入猜忌和對抗的漩渦。

據中國新華社7月31日報道，中國駐印度大使孫衛東在“印度中國研究所”舉行的“中印關係前行之路”視頻研討會上發表演講。他說， “中印關係就像一個精美的杯子，做成這個杯子需要幾代人的心血和智慧，打碎它卻用不了幾秒鐘。”孫衛東稱，中印友好符合兩國的根本利益，中國對印度的基本政策沒有變，不應因一時一事的困難就停滯不前甚至發生逆轉。

他就中印關係的關鍵問題，闡述看法稱：一是，中國堅持和平發展，不是印度的“戰略威脅”；二是中國堅定維護國家主權，絕不搞侵略擴張；三是中國主張合作共贏，反對“零和遊戲”。

中印在1962年曾打過一場短暫的邊境戰爭，中國是印度長期敵人巴基斯坦的親密盟友。中國周四警告稱，中國與印度的經濟如果“被迫脫鉤”，將對兩國都造成傷害。上月，中印在喜馬拉雅山邊境發生衝突，導致20名印度士兵喪生。中方死傷人數不詳。

此外，印度政府最近以國家安全為由，宣布禁止上百種中國手機應用程序，包括在印度有上億客戶的“抖音”。印度當局表示，擔心數億印度人的私人數據遭竊取。

此外，印度政府上周還宣布，凡與印度接壤的鄰國的企業，在參加印度公共項目招標之前，須在工業部登記，如未批准，印度企業不得向其分包業務。印度政府出於國家安全考量，也不會給出原因。凡接受新德里援助的鄰國不再此列。（只剩中巴兩國）。

此外，美國矽谷各大科技巨頭最近紛紛到印度投資，向印度企業參股設廠。谷歌日前宣布未來5年向印度投資100億美元，被認為是地緣政治變化的一個象徵性指標。