世衛總幹事譚德塞：冠狀病毒將影響未來數十年

世衛組織緊急委員會7月31日在日內瓦召開疫情大流行半年以來的第四次會議，評估冠狀病毒Covid-19疫情局勢，並發出警告稱，這場大流行造成的影響，將會延續未來數十年。

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世界衛生組織緊急委員會由大約20名成員和顧問組成。這次會議在大流行已感染超過1700萬人，導致超過66萬人死亡的情況下召開，法新社說，即使毫無疑問地會維持國際緊急狀態，他們可以提出新的建議，也可以對某些建議作出修改。

在會議開始時，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示說，這次流行病是一場百年不遇的衛生危機，它將影響未來數十年。

譚德塞為世衛組織在疫情中備受詬病的表現辯護。他強調稱：1月30日，世衛組織宣布全球緊急狀態時，在中國以外，只有不到一百個感染病例，而且沒有死亡病例。

法新社說，冠狀病毒去年12月下旬首次在中國被揭發出來，世衛組織當時因延遲宣布國際緊急狀態，而受到強烈批評。 美國指責該組織是中國操縱的“傀儡 ”，甚至被北京“收買”。美國於7月正式開始撤出該組織。

此外，世衛組織還被批評在採取防護措施方面遲遲沒有向各國提供建議，特別是在戴口罩和病毒傳播方式方面。

疫情大流行管理部門技術經理Maria Van Kerkhove在周四晚上的新聞發布會上辯稱：“我們世衛組織立即對疫情做出了反應，我們動員了一切力量採取行動，並提供信息。”

世衛組織緊急情況負責人邁克爾-瑞安博士（Michael Ryan）則承認，一些國家的衛生系統被認為夠強大，但反應的“緩慢”讓他“吃驚”。他還說，"對這些衛生系統的有效性，我們之前的概念可能有偏見。