俄羅斯疫苗放衛星：今秋開始量產接種

俄羅斯宣布最早在9-10月開始工業生產兩款由國家中心研究人員設計的抗冠狀Covid-19病毒疫苗。出資方表示，俄羅斯疫苗要像1957年10月放衛星那樣，讓美國大吃一驚。俄副總理宣稱，俄羅斯這兩款疫苗是最有前途的。

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俄羅斯兩款疫苗之一的金主，俄羅斯主權財富基金主席基里爾-德米特列耶夫（Kirill Dmitriev）將目前的疫苗競賽與征服太空相比較。

他在美國有線電視新聞網CNN表示說：當年“美國人聽到人造衛星發出的信號時感到驚訝”，這是蘇聯於1957年發射的第一顆人造衛星。 “有了疫苗，情況會一樣。我們將是第一個。”

俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）本周三表示希望在9月和10月開始工業生產兩種冠狀病毒疫苗。她與總統普京（Vladimir Putin）舉行的電視會議專門討論了Covid-19大流行。她告訴普京：“俄羅斯國家中心研究人員設計的兩款疫苗是“當今最有前途的”。

俄羅斯衛生部長表示，準備在10個月內展開大規模接種冠狀病毒疫苗的運動，首批接種的人是醫生及教師。法國觀點周刊曾在5月23日引述俄羅斯傳出的消息指，由於缺少防護，俄羅斯醫生的死亡風險可能比外國同行高16倍。自從疫情爆發到5月下旬，在新西伯利亞，鄂木斯克，加里寧格勒，有350名醫生因為缺少防護設備而拒絕接觸Covide-19患者。現在俄羅斯的感染者已超過84萬5000人，其中1萬4000多人不治身亡。

路透社引述消息人士透露，俄羅斯的疫苗由國家研究機構研究開發，將會在這個月被當地監管部門批准。法新社說，莫斯科尚未公布支持其疫苗安全性和有效性的科學數據。

美國免疫專家安東尼-福奇7月31日在美國國會聽證會上表示對俄羅斯疫苗和中國疫苗的安全性存疑。他指出，中俄疫苗在測試之前就談量產接種，很有問題。

據法新社說，目前顯示令人鼓舞結果的幾款疫苗項目還包括中國軍事研究所和製藥集團康希諾生物股份公司（CanSino Biologics）聯合設計的中國疫苗項目。儘管最終測試階段尚未開始，中國軍方已經在6月底批准了其在其部隊中的使用。

而西方國家開發的冠狀病毒疫苗進入臨床試驗最後階段的三款：第一款是美國莫德納（Moderna）公司獨自開發的；第二款是由英國牛津大學與美國阿斯利康實驗室（AstraZeneca）合作開發；第三款是美國瑞輝（Pfizer）與德國生技公司（BioNTech） 聯合開發。