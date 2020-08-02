南非確診破50萬 全球死亡69萬 世衛警告疫情將長期存在

南非冠狀病毒疫情嚴峻，感染人數已突破50萬。南非是非洲大陸疫情最嚴重的國家。世界衛生組織警告全球為冠狀Covid-19病毒疫情做長期準備。

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南非衛生部長茲維利·姆赫茲（Zweli Mkhize）周六宣布，南非共確診冠狀病毒Covid-19病例50萬3290例。法新社說，南非也是全球疫情第五嚴重的國家。南非的染疫人數在非洲大陸的總確診人數中佔比超過一半。官方宣布的死亡病例為8.150例，但據法新社今天引述一些專家指出，這個死亡數字遠低於實際。

世界衛生組織周六在日內瓦開會發布聲明，預言冠狀病毒Covid-19疫情將很可能持續“很長時間”，並繼續評估傳染的風險“非常高”。世衛組織的聲明強調，面對冠狀病毒疫情大流行，國家，地區和全球共同應對，非常重要。

目前全球確診染疫人數，已超過1800萬，死亡病例超過68.9千。法新社說，其中20萬個死亡病例集中在拉丁美洲和加勒比海地區。

死亡病例最多的國家是美國，有15萬7905例，然後是巴西，有9萬3616個死亡病例，墨西哥目前統計到4萬7472個死亡病例。英國4萬6193人死於冠狀19病毒。