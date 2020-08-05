被指黑社會詐騙 特朗普重申要分TikTok收購一杯羹 稱微軟完全同意

美國總統特朗普昨日對字節跳動下達最後通牒，要求在9月中旬與微軟或者其他美國公司達成國際版抖音的出售，否則將被禁，另外要求收購金的一部分上交給美國國庫。此言一出，外界一片嘩然。但他在8月5日重申並堅持了上述要求。

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特朗普還將國際版抖音比作“需要向房東繳納好處費的新房客”，並表示，這款軟件取得的巨大成功，是因為美國允許其在美國境內運營，美國國庫收繳一部分收購進，是正當公平的。對此，他的經濟顧問拉里-庫德洛顯得難以招架外界質詢。在福克斯商務頻道星期二的節目當中，他屢次表示，“不知道”該如何置評。節目主持人表示，從未見過這種情況，庫德洛附和道：“毫無疑問，我不記得以前我們經歷過類似的情況”。他表示：“不知道（要求分得國際版抖音一部分收購金額）是否是一個重要的前提條件，也許在總統的理解之下，財政部本身就將對此進行大量工作，也許美國的選擇很多，但我不認為這很容易執行”。

美國戰略與國際研究中心技術主任路易斯則表示，“這是我們會在俄羅斯見到的黑社會性質的手段，這一要求應該是與美國憲法不兼容的”。德克薩斯前任檢察長伯姆維奇甚至將特朗普的要求比作“詐騙”，稱“勒索和腐敗已然成為了生活的藝術”。

理論上來說，美國財政部收繳一部分收購金作為金融賠償，是十分罕見的行為，一般來講只有在危機時候才會啟用，例如最近一些美國大型航空公司接受了這種要求，以此換取美國政府高額的財政幫扶，應對新冠危機。對於特朗普的收購金上繳要求，微軟似乎無話可說。特朗普星期二表示：“微軟懂得局勢，他們同意我說的，他們完全同意”。