馬克龍訪貝魯特 民眾喊法國總統幫忙趕走現政府

法國總統馬克龍今天8月6日訪問發生大爆炸的貝魯特港口並會晤黎巴嫩政界人士和公民代表。馬克龍的總統座機後面跟着兩架運送安全專家和救災物資的飛機。在貝魯特爆炸廢墟街區，民眾高喊要求馬克龍幫助他們推翻現政權。爆炸造成145死，5000人傷。

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今天上午馬克龍抵達貝魯特後，前往出事地點查看，並與黎巴嫩的主要政治負責人和公民運動代表舉行會面。馬克龍是首位在貝魯特港口連環爆炸後到訪的外國領導人。

沒想到，據法新社記者當場看到，馬克龍在黎巴嫩總統米歇爾-奧恩（Michel Aoun）陪同下，到達貝魯特大爆炸毀掉的街區查看時，遇到人群高喊，要求法國幫助趕走現在的國家當權領導人。人群向黎巴嫩總統奧恩發出噓聲。憤怒的人們高喊：“幫助我們！革命！”，“人民要求這個政權倒台！”

包括法國在內的多個國家都已向黎巴嫩派出急救人員和物資。由於黎巴嫩第一大港貝魯特港被炸毀，海運的援救物資只能在該國第二大港，的黎波里港停靠。這個港口，比貝魯特港小很多，據介紹，吞吐量只有前者五分之一。

黎巴嫩貝魯特港口周二發生的連環大爆炸已統計到的死亡人數增加到145人，受傷者超過5000人。截止到周三仍有數十人下落不明。