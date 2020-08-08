拉美-加勒比海：冠狀疫情死亡躍升全球第一 巴西超10萬

拉丁美洲-加勒比海周五成為冠狀疫情死亡病例最多的地區。疫情繼續在全球擴散，迫使許多國家當局採取更嚴格的衛生措施。

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法新社8月7日發自烏拉圭首都蒙得維的亞（Montevideo）的報道說，自去年12月底世衛組織駐中國辦公室報告出現疫情以來，冠狀病毒在全球大流行已造成至少71萬5343人死亡。

拉美-加勒比海地區的死亡病例目前在全球居冠：已有21萬3120人染疫死亡，超過了歐洲的21萬2660死亡病例。在剛過去的7天里，全球報告的染疫死亡病例中，44%發生在拉美-加勒比海地區。這個地區也是確診病例最多的地區，已有超過530萬人被確診染疫，其中巴西確診290萬人，死亡病例超過10萬。

據巴西冠狀疫情統計專家多明戈斯-阿爾維斯（Domingos-Alves）介紹，實際情況要比官方數據高6-7倍。法新社說，巴西總統博爾索納羅曾不斷以“小感冒”來輕描淡寫冠狀肺炎，周五他卻堅稱，自己在管控疫情危機上“良心安穩”。

墨西哥成為全球染疫死亡人數第三多的國家，已錄得5.1萬個死亡病例。該國確認病例接近47萬。這個數字遠高於墨西哥政府的預測。墨西哥總統洛佩斯·奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）受到輿論猛烈批評。

古巴現在每天的感染人數是三個月來的最高。政府周五再次採取措施，限制車輛和行人數量。

美國仍是全球染疫死亡病例最多的國家，死於冠狀病毒的人超過16萬。僅周四一天，就記錄到2060個死亡病例。這個單日死亡數字是三個月以來最高的。

印度官方在三個星期前錄得100萬個冠狀感染病例，到了本周五（8月7日），這個數字已快速翻倍，升高到200萬。

之前，印度的疫情主要在新德里和孟買等人口稠密的大城市爆發流行，現在冠狀病毒開始擴散到人口密度相對較低的地區。印度目前有居民13億。