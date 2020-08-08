捷克參院議長將率團訪台灣 聚焦電子業

捷克共和國參議院議長維斯特齊（Miloš Vystrčil）8月底將率90人代表團訪台灣，成為有史以來訪台最高層級的捷克官員。他的前任庫貝拉（Jaroslav Kubera）原訂今年2月訪台，卻在1月20日突然過世。家人事後披露，庫貝拉過世前接獲中國駐捷克大使館的威脅信函，承受沉重壓力。

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中央社今天8月8日報道，現任捷克參議院議長維斯特齊坦言，在6月初他宣布訪台後，來自國內部分人士和北京的壓力從沒停過。但他說，比起前任議長庫貝拉（又譯柯佳洛），他並未遭到過度的施壓或恫嚇，中方表達不滿的方式也較為“溫和”。

捷克參議院議長維斯特齊反對捷克總統澤曼的親中立場。他盼重啟哈維爾總統時代的民主外交。他指出，當今世界自由、民主、獨立等價值和唯利是圖的基本衝突又重新浮上檯面。...當兩者互相衝突時，我傾向堅持原則和價值，不去數錢，不然遲早有一天我們會發現自己什麼都沒有。

40多家捷克企業將參與這次訪台活動，台灣電子製造業是捷克企業感興趣的目標之一。台灣經濟部官員表示，部分捷克企業希望能和台灣的電子製造服務企業展開洽談。

此外，雙方預定洽談的技術產業合作項目還包括：抗病毒的納米紡織品、人工智能、航太、現代化廢棄物處理等。一位醫學專家出身的捷克參議員表示期待與台灣就冠狀病毒的防疫交流經驗。

捷克是台灣在歐洲第4大投資國，投資規模僅次於德國、荷蘭與英國。2019年雙邊貿易額將近8.2億美元。包括鴻海、華碩等台灣大廠均在捷克設廠投資。

捷克著名的反專製作家哈維爾在1989年的絲絨革命後，被擁戴為捷克總統。他以民主理念執政近13年。但是他的政府總理澤曼在2013年出任總統後，改為與中共政權交好，以獲得中國的投資。

不過，捷克民主化以來，不同的政治黨派可以在國家體制中存在，並代表不同的人群發聲。中央社說，根據民調，2/3的捷克民眾表示即使中國反對，仍支持與台灣深化關係。維斯特齊表示，他難以忍受讓捷克受制於中國；他說，中國的恐嚇和阻撓反而刺激他更想訪台。他要打破與中國這種臣服和不對等的關係。