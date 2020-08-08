日本外相訪英 基本敲定貿易協定

在英國訪問的日本外相茂木敏充7日與英國國際貿易大臣特拉斯在倫敦舉行了貿易談判。茂木在會談結束後的記者會上表示：有關英國脫離歐盟以後的日英貿易協定，“在多半領域已實際達成協議。”

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這是自3月新型冠狀病毒疫情被世界衛生組織宣布為全球大流行後日本閣僚首次出國訪問，日本政府以貫徹防疫措施為條件，將免除茂木敏充一行回國後隔離2周的措施。

英國1月31日正式脫離歐洲聯盟，雖然目前日本和英國的貿易仍然適用於《日本—歐盟經濟夥伴關係協定》的低關稅，但是英國將於今年年底“脫歐”過渡期結束時退出《日本—歐盟經濟夥伴關係協定》，如果日英之間不簽署新的貿易協定，雙方的關稅將大幅上升，日英兩國6月啟動了貿易談判，希望以《日本—歐盟經濟夥伴關係協定》參照，達成新的雙邊貿易協定。

日本外相茂木敏充5日開始訪問英國，就日英貿易協定談判與英方高級官員磋商。經過兩天的談判，雙方準備在8月底達成框架協定，並以2021年1月1日生效為目標加以努力。

茂木外相指出：有關主要的論點雙方的認識是一致的。特拉斯國際貿易大臣指出：有關電子商務等主要領域充滿野心的內容也達成了一致。

通過兩天的談判，雖然“在多半領域已實際達成協議。”但是目前作為談判焦點的有關農產品和汽車的關稅問題，究竟進展到什麼程度不得而知。