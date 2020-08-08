美國指控中俄伊朗干預大選 打擊美國人對民主信心 分裂民心

8月7日星期五，美國國家反間諜執法辦公室發布了一份公告，表示有外國勢力試圖干擾美國的政治生活，將這一信息公布給美國民眾，有助於 “其在保護美國選舉當中扮演關鍵作用”。

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美國國家反間諜執法辦公室表示，今年7月24日已經對威脅到美國今年大選的外國勢力進行了初步判斷，本次新發布的聲明是美國各情報機構對其的進一步補充，涉及“打擊美國人對美國民主的信心，分裂美國民心，試圖干預投票過程，竊取敏感數據等”，但同時指出， “美國的對手們想要干涉或者操控選舉結果，將會是比較困難的”。

在這份報告當中，反間諜執法辦公室首先談到中國，稱中國比較傾向於不希望 “不可測”的特朗普連任，並為此“加強了活動力度”。具體而言，中國“正在強化影響力，試圖塑造美國大選之前的政策環境，對中國認為不利於自身利益的政治人物施壓，打壓對中國的批評聲音…雖然中國一直還會繼續衡量這些攻擊行動的風險和益處，但其公共輿論在過去幾個月當中的確是強化批評美國政府應對新冠疫情，美國關閉中國駐休斯頓領館，美國對香港，TikTok，南中國海，5G等的聲明，與此同時北京也承認上述舉措可能會對美國大選競爭造成影響”。

美國國家反間諜執法辦公室把俄羅斯列在了中國之後，認為俄羅斯也在試圖影響美國大選走勢，但俄羅斯的打擊對象是拜登的選票，和對俄羅斯不利的一些機構。反間諜執法辦公室表示，“拜登此前在奧巴馬政府對烏克蘭政策制定當中扮演了令俄羅斯不悅的角色，同時拜登還被認為支持俄羅斯境內的反普京陣營，俄方對拜登的削弱意圖和此前一脈相承”，手段包括通過“親俄政治人物散布拜登與民主黨腐敗的謠言，與克里姆林宮有關的一些人也在尋求增強特朗普的社交媒體宣傳攻勢，並幫他在俄羅斯媒體上造勢”。

有關伊朗，美國國家反間諜執法辦公室認為，伊朗的目的是“破壞民主機構，削弱特朗普，趁美國今年冬天大選之前，試圖分裂美國”。執法辦公室表示，“伊朗此舉是因為，如果特朗普連任，將繼續加強對伊朗的壓力，迫使伊朗政權進行變革，伊朗的具體手段包括，增加線上攻勢，散布反美不實信息”。

美國國家反間諜執法辦公室最後指出，各個情報機構正在協同盡一切可能，確保美國的大選shi美國自己的，“外國勢力干預美國選舉，這直接威脅到美國民主”。