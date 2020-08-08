聯合國與法國牽頭黎巴嫩國際募捐會 黎巴嫩民眾：別給他們錢！

法國總統府愛麗舍宮8月8日宣布，聯合國和法國共同牽頭援助黎巴嫩國際募捐視訊會議定於周日召開，討論貝魯特港口大爆炸引發的人道危機。已有多國首腦表示參加這次認捐會議。黎巴嫩民眾周六開始上街抗議示威，與警方發生衝突。

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目前已知歐盟，美國，阿拉伯聯盟都表態願意參加這個國際募捐大會。美國總統特朗普周六在推特上說，參加這次視訊會議的有馬克龍總統，黎巴嫩領導人，以及世界其他地方的領導人。他還說，“大家都想幫助。”據法新社報道，特朗普表示，這次會議是他與馬克龍通電話時商定召開的。

周二，違規在貝魯特港口儲存了6年的2700多噸硝酸氨出現火警後發生連環大爆炸，至少造成150多人遇難，5000人受傷，數十人下落不明，數十萬人無家可歸。

黎巴嫩民眾早已對政界的腐敗和無能忍無可忍，特別是這兩年，黎巴嫩經濟急劇惡化，貨幣貶值80%，幾乎一半民眾跌入貧困陷阱。大爆炸遇難者的屍骨未寒，街頭便開始的抗議示威。

馬克龍周四率領三架飛機和急救人員及物資到黎巴嫩。他到貝魯特港爆炸現場時，現場大批民眾要求他幫忙推翻黎巴嫩政府，一片聲要求絞死政界全體人士，高呼：“別給他們錢！”， “幫助我們！革命！”…。馬克龍訪問黎巴嫩的言行，被法國極左翼領導人梅郎雄批為干涉別國事務。

法國歷史上是黎巴嫩的託管國，後來幫助黎巴嫩建國。所以黎巴嫩歷次爆發嚴重危機，法國領導人都會在第一時間提供支持。

馬克龍周四在貝魯特呼籲黎巴嫩當局進行深刻體制改革，打擊腐敗，對這次大爆炸進行國際調查。但是黎巴嫩總統奧恩拒絕國際調查。他表示，這次大爆炸也有可能是某國的導彈造成的。