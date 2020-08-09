急援黎巴嫩國際會議 中國提供百萬美元

飄在貝魯特爆炸廢墟上的黎巴嫩國旗2020年8月9日

法國和聯合國牽頭的緊急援黎巴嫩國際認捐視訊會議今天8月9日舉行。大家有錢出錢有力出力，幫助遭受大爆炸的黎巴嫩民眾應對困難。各個國際組織和許多國家都提出援助建議。中國宣布提供百萬美元現彙幫助。

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本次急援黎巴嫩國際會議的參加方，有之前宣布的歐盟各機構以及美國和阿拉伯聯盟等機構和國家，另據今天法新社消息顯示，中國，俄羅斯，埃及都加入援助行列。土耳其最新表示願意將該國一個港口開闢出來供黎巴嫩使用。

據中國駐黎巴嫩大使館網站消息，中國政府中東問題特使翟雋在今天的緊急援助黎巴嫩高級別視頻協調會上宣布，中國政府將為黎巴嫩提供100萬美元現彙援助，用於支持黎方救治貝魯特港爆炸事件中的受傷民眾，並向蒙受巨大損失或流離失所的家庭提供援助。

有分析認為，鑒於貝魯特港口被炸出一個43米的深坑，周邊建築及基礎設施都被炸毀，需要修復。而中國在基礎設施修復方面也許可以提供援助。

法國總統馬克龍周四前往貝魯特後便立即啟動國際斡旋，他與美國總統特朗普通話後，宣布與聯合國共同主持這個緊急會議。特朗普周六在推特上表示：“大家都想幫助”。

特朗普今天還呼籲對黎巴嫩大爆炸進行國際調查。之前法國總統馬克龍也提出同樣的建議，但被黎巴嫩總統奧恩拒絕。黎巴嫩總統奧恩懷疑這次爆炸是外來導彈引發的，他並要求法國提供衛星圖片。

今天黎巴嫩政府首位部長宣布辭職，他是信息部長薩馬德（Manal Abdel Samad）。此外，還有多名國會議員也請辭。

憤怒的民眾繼周六在貝魯特街頭示威，抗議該國當局腐敗無能，要求全體下課，受到司法追究。數千民眾昨天衝擊了黎巴嫩外交部大樓。周日人們繼續呼籲上街抗議。

本周二，在貝魯特港口存了6年的2750多噸硝酸氨出現火警後，發生連環大爆炸，天空冒起的蘑菇雲令人想起核爆。目前已知有157多人遇難，超過5000千人受傷，數十人下落不明，法國救援隊向法新社表示，現在救出倖存者的希望很小。貝魯特數十萬居民因房屋被炸毀而無家可歸。