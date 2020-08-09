應對中俄：日本自衛隊明春將新設電子戰部隊

日本海上自衛隊訓練船JS Kashima和JS Shimayuki在南海與尼米茲級核動力航母羅納德·里根（Ronald Reagan）進行演習2020年7月7日

共同社8月9日報道，日本防衛省和自衛隊着手強化“電子戰”體制，以使用電波或紅外線防備攻擊。明年春季將在健軍駐地（熊本縣）新編成陸上自衛隊專門部隊。還將推進妨礙攻擊方電波使其無效的飛機“遠距電子戰機”及陸上部署裝備的研究開發。這是鑒於中國和俄羅斯在電子戰領域能力提升，將加緊應對現代化戰爭。

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例如在島嶼遭受攻擊時，對方的陸海空登陸部隊和艦艇邊相互通信邊執行作戰任務，因此對防禦方而言監聽並妨礙其通信是有效的對抗措施。

新編的專門部隊將與奪回島嶼的專門部隊“水陸機動團”合作，在前線保護自衛隊通信的同時，妨礙敵方雷達及制導電波。

具體來說，將分析對方的電波頻率並發出同頻電波使其無效。已引進具備這一功能的最新車載網絡電子戰系統（NEWS）。

研發中的遠距電子戰機被認為可從對方造成的威脅範圍外實施電波妨礙。2020年度預算中列入150億日元（約合人民幣9.9億元）開發費。陸上部署裝備目的是對襲來的飛機發出強大電波使其雷達無法發揮作用，預算列入38億日元研究費。

在設立電子戰專門部隊之前，陸自通信學校（神奈川縣）開始對隊員進行電磁波專業教育。隊員學習各國的電子戰應對，以及頻率範圍比以往電子戰更廣的“電磁波戰”專業知識。

日本加緊應對是基於“與中俄相比，能力儲備大幅落後”（陸自幹部語）的現狀認識。俄軍2014年對烏克蘭軍隊進行了電磁波攻擊，切斷指揮管控妨礙其發揮戰鬥力。據稱中國軍隊也派出電子戰機等在日本周邊飛行，收集自衛隊和美軍的電波信息。