森喜朗訪台悼李登輝：他告訴日本人許多不知道的事情

日本前首相森喜朗率領跨黨派代表團今天到台北弔唁台灣前總統李登輝。他說，李登輝告訴日本人許多不知道之事，讓日本重拾自信。日本人感念他。

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日本前首相83歲的森喜朗一行8月9日搭乘包機去台北弔唁台灣前總統李登輝，當天往返。他們今天下午16點見台灣總統蔡英文，17點到台北賓館向李登輝表達哀悼，然後森喜朗發表談話。

李登輝7月30日辭世，享壽98歲。他被視為台灣民主轉型的主要推手之一，受到台灣民眾的尊敬。台北賓館從8月1日起每天上午10點至下午5時開放民眾追思。

據自由時報消息，森喜朗追思完後受訪表示，李前總統「告訴我們日本人許多不知道的事情」，他讓日本人要對日本有信心。日本一直很感念他。

森喜朗強調，李前總統到日本的演講對日本人影響很深，李前總統認為日本對於國際要有貢獻。他說自己當年也跟李前總統討論過這些事。李前總統更教了他很多他不知道的事情。森喜朗說，他一直告訴我，一定要對日本有信心。日本能從戰後走過來，李前總統非常有貢獻。

森喜朗被日媒問及他和李登輝之間有怎樣友情，森喜朗提及兩人之間有最深刻的感情和緣分。他還提到，李前總統卸任後，曾去當年在日本讀書的地方，並因健康關係在日本接受治療。但中國方面有意見，台灣政治領導人不能去日本，日本政府也對這有一些疑慮。自己當時身為首相，出於人道判斷，就決定發給李前總統簽證，讓他可以到日本接受治療。

李登輝女兒李安妮、夫婿賴國洲到場陪同日本訪台團。官方則由總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁出面迎接。

另據星島環球消息，台灣駐日代表謝長廷在臉書上說，他今早趕到羽田機場向森喜朗一行致意。謝長廷表示，這個超黨派國會議員弔唁團成員包括古屋圭司、岸信夫、衛藤徵士郎、長島昭久、中山泰秀（以上自由民主黨）、富田茂之（公明黨）、中川正春（立憲民主黨）、榛葉賀津也（國民民主黨）、石井章（日本維新會）等9人。日本台灣交流協會理事長谷崎泰明陪同。