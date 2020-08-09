白俄大選：盧卡申科尋求第6任期 遏制女性對手崛起

白俄羅斯今天8月9日舉行總統大選。已經當了26年總統的盧卡申科仍然尋求連連任。不過，他這次遇到了一位女性競爭對手。

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這位女性候選人名叫斯維特拉娜-蒂卡努斯卡雅（Svetlana Tikhanouskaïa）。這位英文教師在丈夫被捕後，走出陰影，“代夫出征”參加競選。她的丈夫謝爾蓋-蒂卡努斯基，是一名反對派博客作者。他宣布參加競選總統後，就被當局逮捕關進了監獄。

白俄羅斯這次總統大選，蒂卡努斯卡雅的競選引發白俄羅斯脫離前蘇聯以來，前所未有的支持人潮。她呼籲白俄羅斯反對派團結起來，共同結束現任總統亞歷山大-盧卡申科26年的悠久統治。

但是，自1994年開始執政的盧卡申科似乎志在必得：他領導的白俄當局正在加倍用力阻擋蒂卡努斯卡雅的崛起。當局不但在周六晚上逮捕了蒂卡努斯卡雅競選總部的女負責人，同一天，還短暫拘押了另一位反對派前線的女活動家。白俄羅斯當局自7月底開始指控反對派搞陰謀，指控俄羅斯僱傭兵要讓白俄羅斯陷入火與血之中。

但是，年僅37歲的蒂卡努斯卡雅告訴法新社，雖然每天她都為自己的安全擔驚受怕，但是她能夠堅持住。她周六向選民們寄出一段視頻中說，謝謝你們的支持和信任…我們將在一個新國家醒來。她譴責最近當局的抓捕行動，並呼籲大家警惕選舉投票中的作弊。