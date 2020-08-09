長崎舉行核爆75周年和平祈念儀式

8月9日，是美國在長崎投下原子彈75周年，在日本長崎市和平公園，舉行了和平祈念儀式，安倍首相、68個國家駐日大使及遺屬代表等參加了和平祈念儀式。由於新型冠狀病毒的蔓延，今年參加和平祈念儀式的人數縮減到往年的十分之一左右，約500人出席，並取消了合唱。

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有核國家美俄英法及以色列五國代表出席了和平祈念儀式，中國、印度、巴基斯坦的代表沒有出去，而去年中國方面的代表出席了和平祈念儀式。

和平祈念儀式從原子彈投下的午前11時2分開始，與會者全體默哀，悼念原子彈爆炸犧牲者。

長崎市市長田上富久在和平宣言中指出：新型冠狀病毒、地球的溫暖化、核武器問題，是我們居住的地球的共同問題，我們都是當事人。我們要共同繼續開闢通往沒有核武器的世界，並一起走向那裡。

他呼籲日本政府和國會議員批准和簽署《禁止核武器條約》。

安倍首相在致辭中指出：在新型冠狀病毒感染症覆蓋這個世界的今年，世界人民為了戰勝這一考驗，現在正在繼續奮鬥。

75年以前，在連一草一木都消失了的這一化為焦土的城市，經過市民們的努力，實現了如此美麗的的復興，使我們再次強烈感到沒有不能越過的難關及和平的寶貴。

在和平祈念儀式上，又供奉了在一年中死亡的3406名原子彈爆炸受害者的名單，至此，長崎原子彈爆炸犧牲者已達18萬5982人。

而據共同社8月9日報道，聯合國副秘書長、裁軍事務高級代表中滿泉8日在長崎市接受媒體採訪，關於《禁止核武器條約》生效所需的國家和地區數還剩7個一事，稱“已進入具體準備的階段”，表示欲使其儘快生效。

條約生效需要50個國家和地區的批准，本月獲悉又有3個國家批准，總數達到43個。（法廣特約記者楚良一發自東京）