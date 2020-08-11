台灣譴責中國要將其變成另一個香港 呼籲美國協助爭取更多國際空間

台灣外交部長吳釗燮8月11日表示，中國不斷給台灣施壓，試圖迫使台灣接受條件，成為另一個香港，情況正在變得愈發艱難。

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在當天與到訪台灣的美國衛生部長阿紮爾會面後，吳釗燮對兩岸局勢做了上述評價。吳釗燮與阿紮爾談及了台美防疫合作，以及台灣參與國際衛生事務的話題，台灣外交部表示，阿紮爾在新冠大流行期間訪台，是美國政府對台灣醫療衛生領域表現的認可，展現出把台灣納入全球防疫體系的必要性，並對此致謝。

吳釗燮也再次強調台美關係，回顧稱疫情期間，台灣向國際社會捐贈了超過5100隻醫用口罩，其中向美國捐贈了超過一千萬隻。他還向阿紮爾一行人表達了對中國的擔憂，認為中國持續施壓，企圖壓迫台灣人接受中國的政治條件，讓台灣變成另一個香港，台灣處境“日漸艱難”，因此希望阿紮爾等美國友人大力支持，協助台灣爭取更多國際空間。他強調，“台灣所面臨的挑戰，不止涉及台灣的地位，更關乎面對威權的侵略時，如何捍衛民主制度，台灣必須獲勝，民主才能長存”。

對於台灣在公共衛生方面發揮的作用，阿紮爾給予了肯定，並讚賞台灣採取的防疫措施是世界典範，其中開放精神正是重要的指導方針。阿紮爾呼籲，國際組織在任何時刻，尤其是在疫情大流行期間，不應該成為政治工具，美國將繼續協助台灣，使台灣在公共衛生等重要領域繼續發揮作用。

本次美國衛生部長阿紮爾訪台，是雙方斷交之後訪問台灣級別最高的美國官員，其在周日開始的訪問，受到中國政府的強烈指責。星期一，兩架中國驅逐機短暫掠過了海峽中線。