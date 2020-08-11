孩子早已安置境外 白羅斯大選落敗反對派安全起見離境前往立陶宛

白羅斯大選當中，最後環節對峙“不可撼動”的盧卡申科，以10%的支持率落敗，反對派參選人斯薇特拉娜-媞卡諾夫斯卡亞在8月11日宣布，做出了艱難的決定，離開白羅斯，前往立陶宛。

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法新社明斯克站表示，在競選期間，斯薇特拉娜-媞卡諾夫斯卡亞就已經出於安全考量，把兩個孩子送到了國外，她擔心自己與總統盧卡申科對立競爭，會給家人帶來危險。今天，她本人也宣布，離開白羅斯，前往立陶宛。當天，立陶宛外交部長林科維奇表示，斯薇特拉娜-媞卡諾夫斯卡亞在立陶宛“是安全的”。

斯薇特拉娜-媞卡諾夫斯卡亞在一份視頻當中神色疲憊，向支持者們解釋道：“離開白羅斯的決定，勢必讓很多支持者譴責我，恨我，但也會有很多人理解我”。她表示，原本以為這場總統大選能讓自己堅強起來，讓自己生出擔負一切的力量，但“選舉過後，自己仍然是之前那個弱女人”。她表示，“人生最重要的，是孩子們”。

斯薇特拉娜-媞卡諾夫斯卡亞是白羅斯政壇新人，她的丈夫是一名視頻博主，原本打算參加競選，但在今年5月被監禁，斯薇特拉娜-媞卡諾夫斯卡亞接替丈夫，繼續參選。本次總統盧卡申科支持率達到80.08%，明斯克等多個城市街頭人們抗議，拒絕承認這一結果，引發騷亂和血腥暴力，斯薇特拉娜-媞卡諾夫斯卡亞雖然要求盧卡申科卸任，但拒絕參加暴力示威。