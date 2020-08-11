蓬佩奧訪東歐4國 勸其不用華為5G 減少對俄能源依賴

美國國務卿蓬佩奧8月11日星期二開啟了他的東歐多國訪問之旅，他本次行程將與4個東歐國家的領導人會面，重點話題包括中國和5G技術。

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依據訪問先後次序，蓬佩奧將首先在捷克停留兩天，之後前往斯洛文尼亞，奧地利，波蘭，在波蘭與部分離開德國的美國士兵見面。他將試圖勸說上述國家的政府不通過華為建造5G網絡和相關服務，同時減少這些國家對俄羅斯的能源依賴。

8月11日，蓬佩奧首先與捷克外交部長一同前往捷克西部地區的美國抗擊納粹舊址，12日星期三將與捷克境內的多家技術公司代表會面，討論5G，之後與捷克總理會面，預計將在捷克參議院發表講話，並與被美國認為親俄羅親中的捷克總統澤曼進行短暫會晤。星期四，蓬佩奧將飛抵斯洛文尼亞，和斯洛文尼亞簽署一項有關5G安全問題的雙邊協議，同一天飛往奧地利，和奧地利首相庫爾茲會面，談美奧商貿關係，以及奧地利在世界和平當中扮演的角色。星期六，蓬佩奧將前往波蘭，與波蘭領導人商談美國從德國撤離北約駐軍的問題。五角大樓近期宣布美國將從德國撤回大約6400名北約駐軍，另外5600名美國士兵預計被轉移到美國的其他北約盟國境內。波蘭國防部長近期宣布，美國將把這部分士兵當中的至少1000人，轉移到波蘭境內。