中國反對台灣以疫謀獨 與美國進行任何官方往來

8月12日星期三，美國衛生部長阿紮爾結束訪台之行，中國外交部發言人趙立堅在當天的記者會上譴責美台官方往來，並警告台灣不要以疫謀獨。

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趙立堅表示，中國堅決反對美台“以任何借口搞官方網來”，台灣也最好不要“執迷不悟，甘當玩偶，仰人鼻息，挾洋自重，以疫謀獨”。他同時譴責捷克布拉格市長與傑克參議院議長一同前往台灣進行訪問的計畫，重申“中國一貫反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來”。

有關防疫合作，趙立堅指責阿紮爾“不坐鎮抗疫前線”，而是“遠赴台灣作秀”，“美國疫情發展失控，恐怕與阿紮爾部長有直接關係”，“若是比抗疫誰最差，恐怕非阿紮爾部長莫屬”。對於阿紮爾評價若是此類病毒出現在美國等地，可以很容易被控制，趙立堅則建議阿紮爾“趕快展現自己的真正實力，早日遏制美國疫情”。他呼籲美國不要將病毒“標籤化，政治化，向中國甩鍋，中美之間在相互尊重基礎之上，各層級，各領域是可以溝通，也是有溝通的”。

阿紮爾則在12日結束訪台之前弔唁了台灣前總統李登輝，回顧了李生前對台美關係的推動作用和對台灣民主的貢獻。在推特上，阿紮爾表示：“美國和台灣一同相信，面對感染病威脅，自由開放社會擁有的防護，是最好的”。台灣外交部長吳釗燮也在阿紮爾訪台期間呼籲美國友人幫助台灣爭取更多的國際空間。