“受到香港示威的啟發”：泰國年輕反對派要求解散議會重新選舉

泰國現如今的總理巴育-詹歐查此前是一名軍官，2014年的政變和2019年的爭議選舉之後掌管泰國，系列對言論自由，集會自由等的制度受到國內詬病。法新社8月12日星期三從曼谷發來報道稱，近期香港情況的走勢，給了泰國反對派靈感，學生示威者們通過未申報的遊行，社交軟件組織等，強化呼籲政府改革的聲音。

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法新社曼谷站綜合泰國反對派的訴求表示，人們首先希望解散議會，重審2017年的憲法，根據這份憲法，全部由泰國軍方選出的250名參議員擁有擴大的權力。另外今年6月泰國年輕的運動家萬查勒在柬埔寨失去音訊，非政府組織“人權觀察”表示，萬查勒是近兩年以來第9位不明情況下失去音訊的反對派人士，這也激發了網絡聲討。周一，約4000名包括大學生在內的示威者在曼谷多個大學城彙聚，組織方列出10項訴求，改革泰國君主制，其中包括廢除“第112條”所含的“損及君主罪”，犯此罪者可被判處15年監禁，“犯罪行為”涵蓋“批評王室成員”。雖然政府已經宣布不再執行此條法律，“以示寬仁”，但反對派表示實際生活當中，警察依舊可以按此批捕，另外“網絡犯罪”也被用來壓制不同的意見；示威者們還要求對王室成員的預算供給問題展開對話。

法新社引述朱拉隆功大學政治系學生領袖Tattep Ruangprapaikitseree（別稱福特）的話表示：“我們從香港運動當中汲取了靈感”，“人們就這樣自發出來示威”。另一名20歲的示威者曾在集會上燒毀總理的照片，他表示“曾經試圖按照政府的規則來推動事情的改變，但沒有結果”。