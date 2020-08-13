世界衛生組織與韓國和巴西對俄羅斯新冠疫苗持觀望態度

俄羅斯總統普京昨天宣布率先核准2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，世界衛生組織（WHO）今天表示，期盼可以檢視疫苗的臨床試驗結果。

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俄羅斯的疫苗目前受到國際社會的質疑，因為大家對這支疫苗的功效了解不多。世界衛生組織（WHO）建議疫苗應進行3個階段測試。

中央社報道，俄羅斯這支由加馬利亞研究所（Gamaleya Research Institute）和國防部合力研發的疫苗，是28支正在接受臨床評估的疫苗之一，但目前世界衛生組織仍將這支疫苗列為臨床試驗第一階段。2000多人參與的最終階段臨床試驗預計今天才會正式展開。

隸屬聯合國的世衛透過聲明表示：「世衛正在與俄羅斯當局和科學家聯繫，期盼能檢視試驗細節。」

韓國中央災難安全對策本部第一總括協調官、保健福祉部次官（副部長）金剛立12日表示，俄羅斯疫苗的相關信息還有限，只有充分證實疫苗安全性，才能判斷是否進口並對民眾接種。

巴西國家衛生監測局指出，尚未接獲俄羅斯政府提出有關疫苗分析或研究測試的申請。一旦巴西國家衛生監測局批准，巴拉納科研院（Tecpar）將負責進行「史普尼克V」在巴拉納州的研究和其他測試。