德國官方認為沒必要禁用華為

德國信息技術安全署周二公布了新的電信網絡安全要求目錄，並無針對華為的特殊條款。各種跡象顯示，德國政府認為，沒有必要禁止華為參與5G網絡建設的競爭。

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德國信息技術安全署周二發布了新的電信網絡安全要求目錄，其中包含了歐盟委員會在2020年2月的安全建議中指定的所有要點。在美英宣布禁用華為的情況下，德國信息技術安全署仍然不希望將某些供貨商排除在外。不僅如此，該部門還警告說，如果有公司被排除在外，德國可能將依賴個別公司。 德國應該建立儘可能多樣化的網絡，使用來自不同製造商的組件。 但是，供貨商必須遵守嚴格的安全要求。新網絡安全要求目錄現將遞交歐盟委員會批准。歐盟批准後，才正式生效。

《法蘭克福彙報》援引來自政府圈的消息發表報道說，德國在5G網招標中將實施兩階段審批模式，德國信息技術安全署將首先對供貨商從技術層面上予以審核。

審核第二階段，將依法對供應商的"政治可信度"予以審核，這裡指的是德國內政部頒布的網絡信息安全法。按照這項法律，只有當德國總理府、外交部、內政及經濟部共同表示反對意見，才能否決已通過第一階段審核的供應商。華為在第二審落榜的可能微乎其微，因為德國總理府和經濟部已經多次強調，他們不會對華為發布禁令。

德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）也反對將華為排除在外。今年1月他曾表示："僅僅因為一種產品有可能會出問題，就將其清除出市場，我不贊同這種做法。我反對任何全球性的、不加區分的貿易壁壘。" 澤霍費爾說，如果將華為排除在德國5G網建設之外，整個網絡建設進程將延後數年。

在德國，德國電信、沃達豐、西班牙電信這三大運營商近年來都在積極推進5G網絡建設，並且已經使用了大量的華為5G設備。德國電信、沃達豐都沒有在核心網中使用華為產品，後者的供貨只限於5G網絡的外圍設備，比如基站。此前，德國電信曾知會德國內政部，表示將進一步加強與華為的合作。如果德國政府反對使用中國移動技術，德國電信集團預計將至少為此耗資30億歐元、並花費5年時間汰換已經安裝的華為設備。