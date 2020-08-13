日本政界人士支持“民主女神” 推特網民稱比起劉亦菲 周庭才是真正木蘭

香港眾志前成員周庭本周一度被捕的消息不斷衝擊日本新聞與社交網絡的熱度榜，日本政界多人贊周庭是“民主女神”，支持她的民主鬥爭，同時惋惜她的遭遇。網民也將“真正的木蘭”“釋放周庭”等衝上了熱搜。

廣告 繼續瀏覽後續

日本眾議院議員，防衛大臣政務官長島昭久在其推特上寫道：“周庭把她全部的青春花在了為香港自由與民主的奮鬥之上”；“香港民主女神和新聞自由淪為了國安法的獵物”；參議院議員蓮舫也對周庭從被捕到保釋全程做了關注，在推特上表示“中國政府壓制香港的自由和民主活動，這是對人權的嚴重侵犯，堅決抗議”。周庭獲得保釋後，她評論道：“這的確令人高興，但仍然要繼續敦促中國政府保護民主，自由，人權”。蓮舫還關注了蘋果日報黎智英被保釋一事，但表示“這並不能讓人放心，國際對香港民主，自由，人權的捍衛，非常重要；中國政府應該聽到國際社會的聲音”。演員秋元才加，體育新聞作家乙武洋匡等知名人士也公開表達了對周庭的支持。

雖然在日語圈有着網絡影響力，但對周庭一事，日本政府除了對香港國安法表示關切之外，沒有對周庭做點名評論。在推特上，“釋放周庭”（FreeAgnesChow）和“抵制木蘭”（BoycottMulan），“真正的木蘭”（RealMulan）等熱搜詞並立存在，很多網民將這些熱搜詞同時使用，並表示，“迪士尼木蘭（劉亦菲扮演）是中共暴政的妥協者”；“周庭勇敢追求自由，捍衛真理，捍衛養育自己的土地，她才是真正的木蘭”。