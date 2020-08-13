白羅斯暴亂持久化近7千人被捕 美呼籲和歐盟合作解決白危機

上周日，白羅斯執政已26年的現任總統盧卡申科以超過80%的支持率勝選，反對派參選者出於安全考量自我流放立陶宛並受到立陶宛外交部的歡迎。直到8月13日，首都明斯克等地的示威者仍沒有停止抗議的跡象，美國國務卿蓬佩奧今天呼籲歐盟，“共同解決白羅斯的政治危機”。

廣告 繼續瀏覽後續

蓬佩奧目前正在斯洛文尼亞進行訪問，此行目的地還有捷克，奧地利與波蘭。對於白羅斯暴亂，他今天表示：“我堅信，對於白羅斯近期發生的事件，歐盟和美國有着共同的憂慮...希望美歐共同為此事的解決而努力”。在斯洛維尼亞之前，蓬佩奧已經在本周三訪問捷克的時候，呼籲“尊重白羅斯人民對自由的渴望”，“不要傷害示威者”。截至發稿，白方宣布警察已經逮捕至少6700人，另有兩人死亡。

歐盟方面，14日星期五各成員國外交部長將就白羅斯問題進行探討，部分成員國呼籲對白羅斯重啟制裁。斯洛文尼亞則在13日認為，應該支持白羅斯重新進行一次大選，新大選的可靠性需要由國際觀察員來保障。事實上，歐安組織從2001年以來就向白羅斯派遣觀察員，但這次白羅斯大選，他們並未接到邀請。匈牙利和與白羅斯接壤的拉托維亞則認為應該“在對話的基礎上解決問題，但不應影響歐盟與白羅斯的未來關係，或者歐盟外部六個接壤國與歐盟的東方合作計畫”。