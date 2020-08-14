抗擊新冠疫情：特朗普揶揄德國

據慕尼黑《水星報》報道，儘管美國總統特朗普在領導美國抵抗新冠病毒方面表現不佳，但特朗普還是對德國的感染數據發表了意見，讓德國總理默克爾難堪。

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在周二的白宮新聞發布會上，特朗普對德國不斷增長的新冠病毒新感染人數感到遺憾。他說：“不幸的是，德國七天平均增長值為62%。這真是非常的不幸。”特朗普還專門提到了法國、西班牙和英國的高增長率。目前尚不清楚，特朗普的數據是在什麼基礎上算出來的。此前，德國前副總理加布里爾已批評說，特朗普抓住所有機會來侮辱默克爾。

特朗普還說，美國的感染將減少。“隨着時間的推移，會越來越好。”

自新冠病毒大流行以來，美國感染人數已達到了500萬，約佔全球感染人數的四分之一。雖然新感染人數不再像七月那麼多，但每天仍然約有5萬左右新感染病例。但特朗普禁止申根國家的公民入境美國，美國公民和持綠卡者除外。

德國較好地控制了疫情，引起多國驚奇。但感染人數近來重又上升，引發憂慮。根據柏林羅伯特科赫研究所周五公布的數據，德國一天內感染人數增加到1449人，總計感染人數達221413人，新冠病毒帶來的病亡人數達9225人。

越來越多的德國遊客從國外非危機地區感染上新冠病毒回國，而各州抗疫措施不統一以及學校逐步重又開學並讓全體學生到校上課也給抗疫帶來了新難題。