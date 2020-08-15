印度總理莫迪向中國發出新警告

中印在喜馬拉雅山邊界發生致命衝突兩個月後，印度總理納倫德拉-莫迪（Narendra Modi）周六8.15在獨立日紀念儀式上向中國發出新的警告。

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印度總理莫迪在他今年最重要的講話中承諾要進一步加強軍事能力。他說：“所有對印度國家主權有不同意見的人，印度軍隊會以相同的語言做出回應。”

法新社說，印度總理莫迪沒有提及相關國家的名字。他此話不僅僅是衝著印度的宿敵巴基斯坦說的，更是講給中國聽的。中印兩國今年6月在雙方有主權爭議的拉達克發生了致命衝突。

莫迪說，“印度的主權完整對我們來說是最高價值。對此，我們所能做的，我們的士兵所能做的，大家都在拉達克看到了。”

莫迪今天在象徵印度獨立的紅堡，向4000多人發表了講話。他強調說，與鄰國的良好關係必須“建立在信任和安全的基礎上。”

今年6月，在中印有爭議的邊界附近，爆發了45年來的第一次軍事衝突。雙方士兵沒有開火，而是用拳頭，警棍和石頭互相攻擊，打死了20名印度士兵，中國士兵傷亡人數不詳。

雙方都譴責對方應該負責。雙方從此各自向該地區派出數以萬計的部隊。而試圖緩解緊張局勢的會談則陷入僵局。

地球上人口最多的兩國，中印之間最後的一次公開衝突可以追溯到1962年的閃電戰。當時印度軍隊迅速被中國軍隊擊敗。