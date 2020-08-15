美國防部與洛克希德馬丁公司簽約產制售台F-16V戰機

美國國防部14日發布新聞稿指出，洛克希德馬丁公司獲得為期10年，價值620億美元的合約，將生產援外軍售的F-16V新戰機，初步交付的訂單為90架。據了解，這90架新型戰機，有66架將賣給台灣，24架賣給摩洛哥。有美國媒體指出，這批對台軍售是美國自前總統布什於1992年任內宣布出售台灣150架F-16戰機以來，第一次再把先進戰機賣給台灣。

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事實上，去年8月19日，美國總統特朗普已經公開證實，將出售台灣66架F16-V戰機，總金額為80億美元，當時台灣總統府曾表達感謝。今天則是美國國防部為這項軍售案以及其它國家的軍售案，和戰機的承造商洛克希德馬丁公司簽訂了合約。有報導指出，對台軍售案的底定，可能讓近期緊繃的美中關係再次火上澆油。

台灣國防部發言人史順文少將去年曾表示，台灣國防部已經跟美國政府完成簽署包括66架F-16V戰機的重大軍購案發價書，預估2023年可取得美方首批交貨2架新機，所有66架新戰機預計2026年全部交付給台灣。

據了解，生產這款新型戰機的洛克希德馬丁公司，將F-22猛禽、F-35閃電II等第五代戰機的部分技術，應用在升級現有F-16「戰隼」戰機，或生產全新戰機，稱之為F-16V。

台灣空軍現有F-16A/B Block 20就是改造升級為F-16V的標準；未來台灣空軍將獲得的66架新型F-16V戰機，正式型號是F-16C/D Block 70。

台灣的新F-16V戰機將配備諾斯洛普格拉曼公司的新式APG-83火控雷達，這款雷達能讓精確制導彈藥在更遠的距離外發射。

台灣總統府去年八月曾回應指出，獲得這項新型戰機，將大幅強化台灣的空中防衛能量，台灣將持續以負責任的態度，致力確保兩岸及區域的和平穩定，並維護台灣的自由民主。