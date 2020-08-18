新加坡學者：新冠病毒變異體D614G傳染性更強但毒性減弱

新加坡一項傳染病研究近日顯示，一個新冠病毒的變異體正在歐洲、北美各地以及亞洲某些地區日益廣泛地傳播。這個代號D614G的變異病毒傳染性似乎更強，但致命力似有減弱。

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宣布這項研究結果的保羅-譚比亞(Paul Tambyah)是國立新加坡大學的高級顧問，同時也是國際傳染病學會主席。他認為，從目前掌握的數據來看，新冠病毒變異體D614G在一些地區廣泛傳播，而這些地區新冠病毒死亡率下降，這種吻合性可能顯示這是一種毒性減弱的新冠病毒變異體。

保羅-譚比亞向路透社記者表示，病毒感染性更強，但殺傷力減弱也許是一個好消息。他指出，大部分病毒都有在變異過程中毒性減弱的趨向。病毒依附受體而存在，因此需要感染更多人，但並不致死。

根據世界衛生組織的消息，學界在今年2月就發現了新冠病毒的變異體D614G。該變異體在歐洲和美洲流行，但學界沒有找到這種變異體導致新冠病毒重症的證據。

與此同時，馬來西亞衛生當局兩天前呼籲民眾加倍警惕，因為當局認為可能在當地兩個新疫區發現新冠病毒變異體D614G。馬來西亞衛生部負責人認為，這種變異體的傳染性似乎是病毒原體傳染性的十倍。

新加坡科研署研究員Sebastian Maurer-Stroh認為，新加坡境內也發現了這種變異病毒，但他認為，各種限行防疫措施得以避免了該變異病毒的更廣泛傳播。

上述兩名新加坡學者認為，D614G變異體的變異程度尚不足以影響正在研發中的各種疫苗的效力。這些變異彼此差異不大，對於正在研發的疫苗來說沒有什麼不同。

世界衛生組織西太平洋地區負責人18日在一次視頻記者會上也表示，儘管已經鑒定出一些新冠病毒的變異體，但世衛組織仍然認為，2019新冠病毒相對穩定。