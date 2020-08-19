挪威嚴防俄中伊朗間諜 抓獲賣情報者一人 驅逐俄外交官一人

挪威政府8月19日星期三宣布，對一名俄羅斯駐挪威外交官下達了驅逐令，限期本周之內離境。

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挪威情報機構和外交部本周一表示，上周六在奧斯陸的一家餐廳當中逮捕了一名挪威籍男子，他涉嫌向俄羅斯情報人員提供敏感信息；今天又稱，逮捕現場發現，此人正在向一名俄羅斯使館人員“嚴重泄露國家機密”，因此已通知俄羅斯駐挪威大使，這名俄使館外交人士不再受歡迎，令其離開挪威。挪威外交部發言人斯文森解釋道，此人隸屬於俄羅斯駐挪威大使館商業事務分支，受到驅逐的原因是行為與外交官身份不相符。對此，俄羅斯駐挪威大使回應稱，已向挪威外交部發出抗議，稱自己的員工曾在沒有事實證據的情況下受到拘押（現已獲釋）。

根據挪威官方消息，向俄羅斯外交官泄露國家秘密的男子今年50歲，在專業評估船舶風險的挪威船級社的石油與天然氣鑒定分部工作。挪威船級社表示，此人被捕前，曾管理一個3D印刷的工業項目，並沒有涉及軍事工業，軍事工業項目自有挪威國防部特殊的安全許可，普通員工無從接觸。俄羅斯大使館則解釋稱，挪威船級社和俄羅斯官方與眾多企業有着多年的合作經驗，在海事工程，基礎設施，油氣等領域交流頻繁，這種合作此前從未引發挪威如此強烈的反應。

法新社奧斯陸站星期三表示，根據掌握的信息，這名涉嫌泄露國家機密的挪威男子名叫哈爾沙恩-辛格-塔特嘎，已經向調查人員供述自己“出賣信息，換取大量現金”，但他堅稱自己出賣的信息無損於挪威國家利益。挪威情報機構今年二月份發布的年度風險鑒定當中顯示，挪威政治，經濟，國防，科研等多個領域有必要嚴防間諜滲透，風險來源地重點包括俄羅斯，中國，伊朗。