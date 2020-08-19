特朗普：黎智英是個勇敢的人 向他問好

美國總統特朗普星期三在白宮向壹傳媒黎智英隔空祝好，並稱他是個“勇敢的人”。

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今年71歲的黎智英是8月10日香港國安法下被拘的眾人之一，蘋果辦公大樓曾遭大約兩百名警察搜查。近40個小時之後，黎智英返回辦公樓，員工手捧鮮花迎接，他鼓勵蘋果堅持下去。

19日的白宮記者會上，特朗普表示：“我向他問好，他是一個紳士，一個勇敢的人”，之後又說：“連同黎智英的事...和香港近期的事情，我決定把香港商業繁榮（的元素）全部收回來...之前我們給予香港巨大補貼，給予他們激勵措施，讓他們成功，為了自由；但現在顯然自由已經被拿走了，所以我們將把這部分曾經給香港的補貼與激勵拿回到美國...但我為黎智英感到難過，他是個很好的人，顯然是一個很勇敢的人”。