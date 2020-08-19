盧卡申科要求警察恢復明斯克秩序 罷工的國家媒體僱員不得復工

白羅斯總統亞歷山大-盧卡申科8月19日星期三向內政部下達命令，要求警察幫助重新恢復明斯克社會秩序。與此同時，一場特別峰會之後，歐盟領導人宣布，鑒於白羅斯大選當中的舞弊以及選舉結果出爐後的暴力事件，向背後責任方發起制裁，將儘快列出制裁對象清單。

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當天特別視頻峰會開始之際，歐洲理事會主席夏爾-米歇爾在推特上寫道：“暴力必須停止，和平包容的對話必須開啟，白羅斯總統必須體現人民的意志”。歐委會主席馮德萊恩則表示，“這關乎白羅斯人民和其自行決定國家未來道路的正當權力，歐盟和白羅斯人民站在一起”…“歐盟將儘快列出制裁對象名單”。

由於公開呼籲重新大選，白羅斯前任文化部部長，國家大劇院院長從任上被“強制移除”，今天大劇院員工大批辭職以示抗議；反對派在社交網絡上表示，國企員工收到來自上級的壓力，不得罷工。與此同時，盧卡申科宣布強化白羅斯邊境安全，以免“外國武裝，武器，資金入境，支持暴亂”，並要求內政部結束首都明斯克的亂局。他通過貝爾塔通訊社表示：“明斯克不能再出現任何形式的混亂，人們已經很疲憊，人們需要和平，和安寧”。他還警告，參與抗議示威的白羅斯國家媒體僱員“將不得重新回到工作崗位”。

有6年前烏克蘭血腥暴亂在前，歐盟擔心明斯克上演同樣的悲劇。星期三，德國總理默克爾對盧卡申科拒絕和她對話表示惋惜，並稱“白羅斯需要找到屬於它本身的道路，這需要通過對話來尋求，而不是通過外部勢力干預”。俄羅斯總統普京也向歐盟各國領導人表示，外部勢力不能幹預白羅斯。在俄白雙邊防禦協定下，他近期曾提議向白羅斯提供軍事援助。俄羅斯外交部長拉夫羅夫公開表示，“這已經不是秘密：這關乎地緣政治，爭搶後蘇聯時代空間”。19日的視頻會議後，歐洲理事會主席夏爾-米歇爾宣布“根據克里姆林宮的聲明，俄羅斯沒有軍事介入白羅斯的意向”。

星期四，默克爾將和法國總統馬克龍對話，討論如何支持白羅斯內部開啟和平對話。而維謝格拉德集團成員匈牙利，波蘭，捷克和斯洛伐克則呼籲白羅斯政府開啟政治解決困局的途徑，盡量減少警民直接衝突。另外，不少歐洲議員認為，和烏克蘭情況不同，白羅斯反對派勢力尚不成熟，雖然近幾年以來兩國融合計畫遇冷，但白羅斯人民並不想放棄和俄羅斯的緊密關係。歐盟市場部執委迪耶里-布列東指出，“白羅斯不是歐洲，大部分白羅斯的人民都支持和莫斯科保持緊密關係”。