中企員工接種新冠疫苗入境時或呈陽性 巴新要求北京立刻解釋

中國冶金科工集團公司旗下一個附屬公司在巴布亞新幾內亞這個太平洋島國擁有一處極為重要的鎳礦基地。8月20日星期四，巴布亞新幾內亞政府表示，已經要求中方對該公司員工入境時“可能檢測呈新冠陽性”的聲明“立刻做出解釋”。

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法新社莫爾斯比港站引述巴布亞新幾內亞政府的消息，稱不僅要求北京方面做出解釋，而且已經攔截了一架中國員工的包機，他們原定當天在莫爾斯比港降落。中國冶金科工集團公司的這一下屬公司是瑞木鎳鈷管理有限公司，曾在2019年因向海中傾倒礦泥，將海岸染成赭紅色而不得不一度關門。而本次有關疫苗問題，該公司曾向巴布亞新幾內亞政府表示，“這48個員工由於被注射了疫苗，有可能從中國返回巴新之後呈現新冠病毒陽性”。中國此前已經宣布，將在國有企業里對員工進行疫苗注射，但並未說明，打過疫苗的員工是否會被外派到其他國家工作。

對於上述問題，巴布亞新幾內亞政府極度擔憂，尤其是該國醫療條件不足，截至目前幸運地沒有爆發大規模新冠感染死亡。負責抗擊新冠疫情的官員大衛-曼寧表示，自己已經通過中國駐該國大使，要求北京方面解釋上述48個中國員工是如何被注射的疫苗。巴布亞新幾內亞方面還懷疑瑞木鎳鈷管理有限公司繞過入境後的強制隔離政策，或者他們是在不合法的條件下被注射了疫苗，又或者這種疫苗是否已經注射給了一些巴布亞新幾內亞公民，進行測試。對此，中國駐巴布亞新幾內亞大使薛冰對法新社表示，中方暫時無可評論，但他表示，“有一點是肯定的，那就是，我們在巴新境內不進行任何病毒測試”。