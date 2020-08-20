前白宮顧問班農涉嫌詐騙民眾捐款被捕，班農與郭文貴合作的公司也被查

白宮前政治顧問班農(Stephen Bannon)於周四(8月20日)遭逮捕。美聯社報道說，班農和另外三人，在發起用於修築美國南部邊境牆的“我們築牆”(We Build The Wall)項目網絡籌款活動中，涉嫌將數十萬民眾的捐款用於個人支出。

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“我們築牆”項目，計畫籌款2500萬美元。起訴書中顯示：班農許諾會把籌集到的所有資金用於“我們築牆”項目，但班農的實際行為，卻與他在籌款網頁上的承諾前後不一。偽造的收據、虛假的供應商合同以及其他欺騙方式，都暴露出他的詐騙行為。

班農曾擔任特朗普競選團隊負責人，被認為是特朗普2016年勝選的主要功臣之一。特朗普當選總統後，班農出任白宮首席戰略師、總統高級顧問，但2017年8月被特朗普解職。離開白宮後，班農曾重掌美國右翼網絡媒體《布萊特巴特新聞網》（Breitbart News Network）。

特朗普周四在白宮回應此事，他表示：“我感到很遺憾。我已經很長一段時間沒有和他打交道了。這對班農來說是一件非常悲哀的事情。”他補充道：“我不喜歡那個項目。我認為那是為了炫耀。”

另據《華爾街日報》報道：與班農和流亡美國的中國商人郭文貴有關聯的一家媒體公司(GTV Media Group)今年春天通過私募融資3億多美元，美國聯邦調查局(FBI)與美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission)目前正針對該媒體公司的集資手段是否觸犯證券交易法展開調查，紐約州檢察官也在追查此案。

報導說，摩根大通銀行(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)已經凍結與該媒體公司有關的資金戶頭，美國銀行(Bank of America)關閉了該媒體公司最近幾個月才開設的一個帳號。