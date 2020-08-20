德國急派專機今夜從俄羅斯接走昏迷的納瓦爾尼

德國一家非政府組織8月20日星期四晚間宣布，已經包租了一架飛機，今夜將飛赴俄羅斯，目標是把陷入昏迷的俄羅斯反對派納瓦爾尼接去德國。

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這家德國非政府組織名為“為了和平的電影”，以捍衛和幫助俄羅斯人權捍衛者而聞名。其主席雅卡-比茲里表示，“我們今夜派出一架急救飛機，從柏林-特格爾機場起飛，當中配備醫療設備和多名專家，納瓦爾尼可以乘坐這架飛機，飛來德國”。他表示，已經獲得了“多個官方機構的准許，有權進行這一操作”。事實上，非政府組織“為了和平的電影”早在2018年就組織過相似的行動，幫助俄羅斯爭議人士皮特-維爾茲洛夫輾轉前往柏林進行治療。而本次幫助納瓦爾尼前往德國接受治療，正是皮特-維爾茲洛夫牽頭髮起的呼籲。

克里姆林宮方面早前宣布，已準備就緒，幫助轉移納瓦爾尼到其他國家，並稱“就像支持任何一個俄羅斯公民一樣，祝納瓦爾尼也儘早康復”。他目前在西伯利亞的奧姆斯克接受治療，已經處於昏迷狀態，近前人士認為納瓦爾尼被人故意下毒，他的發言人通過莫斯科回聲電台表示，納瓦爾尼應該是“喝了被摻有其他物質的茶水，才中毒”，“當天早上仍然狀態良好，但乘飛機從托姆斯克起飛後，就失去了意識”。法新社引述部分媒體的消息稱，毒性物質有可能是羥丁酸鈉，這是一種用來麻醉的成分，但這一說法還沒有得到院方確認。當天納瓦爾尼原本打算飛往莫斯科，繼續為九月份即將開啟的地區選舉做宣傳，支持反對派候選人。目前奧姆斯克第一醫院的醫生正在“竭盡全力”讓納瓦爾尼活下去，醫院負責人表示“他已經被連上了人工呼吸機”。德國總理默克爾今天與法國總統馬克龍會面，她表示“納瓦爾尼可以在德國或者是法國當中的任何一國得到所有必需的醫療幫助”，馬克龍也表示，“法國無疑準備好為納瓦爾尼，以及與他關係密切的人士，提供任何所需的健康，避難幫助，以及保護”。