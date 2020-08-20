法德提議歐盟與普京共同調停白羅斯危機 但最好白羅斯人自己和解

8月20日星期四，法國總統馬克龍和德國總理默克爾就白羅斯國內政治危機進行對話，兩人在馬克龍位於南法海岸的宅邸見面，隨後召開聯合新聞發布會。

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馬克龍表示，自己和德國總理默克爾，歐洲理事會主席夏爾-米歇爾一道，與俄羅斯總統普京就白羅斯問題進行過多次對話，歐洲相信，歐盟與俄羅斯的穩定關係可能性，與白羅斯本次事件息息相關。歐洲不希望看到一些事件的重演，尤其是像烏克蘭2014年的政治危機導致的俄羅斯事實佔領部分烏克蘭領土，就此，歐洲已經明確向普京表達了態度。馬克龍還提出，關於白羅斯問題，歐安組織也提議調停，普京對此持積極看法。馬克龍和默克爾還強調，雖然和普京有交流，但白羅斯當事人，總統盧卡申科卻一直沒有展現出要對話的意向。默克爾表示：“盧卡申科沒有尋求和我們當中的任何一方進行對話”。

馬克龍還表示，歐盟應該繼續動員起來，和白羅斯和平示威的人們站在一個陣營，他們尋求自由，希望自己的權力得到尊重，白羅斯需要在政府，反對派，以及公民社會當中開展對話，這一對話目前開來已經不可避免。馬克龍強調，歐洲希望看到白羅斯人自己能夠展開這一對話，但如果需要的話，歐盟也準備好伴隨白羅斯人進行調停，如果白羅斯人認為有必要的話，歐盟可以和歐安組織等機構，以及俄羅斯，共同幫助調停。