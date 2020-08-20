美國在伊朗核問題上孤立加重 安理會恐陷入分裂

8月20日星期四，法國，德國，英國集體宣布，反對美國尋求在聯合國框架內重啟國際對伊朗的全部制裁，認為此舉有悖於伊朗核協議背後的努力。

廣告 繼續瀏覽後續

巴黎，柏林和倫敦三方通過各自的外交部發出了上述聲明，並表示不支持已經退出伊朗核協議的美國此舉。三國通過一份聯合聲明指出，“德法英決定，堅定維護多邊主義的基礎性機構與進程，繼續保護聯合國安理會的完整性和權威性，重申所有聯合國安理會的成員國應一道反對任何加劇其內部分裂的行為，對聯合國安理會工作具有潛在嚴重影響的行為說不”。

上述聯合聲明公布之後，美國國務卿蓬佩奧譴責法德英三國“在明明知道美國希望重新恢復聯合國對伊朗制裁的情況下，仍選擇與伊朗的阿亞圖拉站在一起，而非與美國保持一致”。蓬佩奧稱，“美國在德國，法國和英國的朋友們私下裡對我說，他們不希望取消針對伊朗的武器禁運，但他們卻選擇和阿亞圖拉站在一起，不投票支持美國，延長原本今年十月到期的常規武器禁運令”。

上周在聯合國安理會希望延續這一禁令，但遭到羞辱性冷遇的美國，選擇開啟一項爭議性程序（snapback），旨在30天之內迅速地全面恢復2015年逐步取消的，所有針對伊朗的國際制裁。歐洲國家則認為，美國在特朗普單方面撕毀伊朗核協議的時候，就已經失去了協議內容的參與權。法新社引述專家觀點稱，美國本次要求全面重新對伊制裁，極有可能讓安理會陷入危機，並讓更多的人懷疑安理會決議的合法合理性，不排除最終美國單方面認定重新恢復對伊制裁，但其他安理會成員拒不承認這一混亂局面。歐洲對外關係委員會的伊朗問題專家葛蘭馬耶表示，“很顯然，特朗普政權正在絕望地試圖在下一次大選之前，燒毀伊朗核協議”，“這將導致安理會陷入巨大的麻煩，出現不同的表述，美國將在伊朗問題上受到更深層的孤立”。